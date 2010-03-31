Два яблока в день спасут от рака

Новое исследование, которое провели польские специалисты из медицинского колледжа Ягеллонского университета в Кракове (JCMU), показало: регулярное употребление яблок значительно снижает шанс развития рака толстой и прямой кишки.

Секрет прост: обильно присутствующие в яблоках флавоноиды (разновидность гетероциклических кислородсодержащих соединений) действуют как антиоксиданты, то есть не дают свободным радикалам повреждать ткани и препятствуют возникновению и размножению опухолевых клеток.

Положительное воздействие фруктов подтвердило клиническое исследование, в котором приняли участие 592 онкологических больных и 765 здоровых людей. Первые съедали в среднем по девять с половиной фруктов в неделю, а вторые - по одиннадцать. Многомерная модель позволила ученым отсечь влияние остальных факторов риска для каждого человека (возраст, курение, семейное положение и так далее) и сосредоточиться именно на яблоках.

Оказалось, что у тех, кто съедал по яблоку в день, вероятность заболеть раком кишечника значительно понижалась, употреблявшие же больше одного яблока - уменьшали риск на 50%. Примечательно, что главный носитель антиоксидантов в яблоке - кожура (в ней в 5 раз больше флавоноидов, чем в мякоти) - поэтому польские специалисты не рекомендуют чистить яблоки перед употреблением.

membrana.ru