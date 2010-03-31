ГМО-продукты уродуют человечество!

Кризис кризисом, а здоровье украинской нации должно у действующего правительства стоять на первом месте. В современном мире, когда прилавки супермаркетов изобилуют различными искусственными товарами, от которых впоследствии у людей возникают проблемы со здоровьем, тема ГМО не должна заминаться, затираться и уходить на последний план. Нельзя недооценивать опасность трансгенов. Об этом заявляет начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Киеве Александр Прогнимак.

Так что же такое ГМО? Генетически модифицированные организмы – это организмы, создающиеся с использованием наиболее современных молекулярно-биологических методов на основе биологических законов и реально существующих организмов.

- Эти трансгены были придуманы учеными с одной целью, чтобы снизить себестоимость товара, создав более качественные продукты, устойчивые к вредителям, морозостойкие, калорийные и с длительным сроком хранения, - говорит Александр Прогнимак.

В результате мы имеем картофель, который содержит гены земляной бактерии, убивающей колорадского жука, стойкая к засухам пшеница с геном скорпиона, помидоры с генами морской камбалы и так можно перечислять довольно долго. Конечно, сторонники применения ГМО утверждают, что это безвредно и это единственное спасение человечества от голода, когда численность людей на Земле с каждым годом увеличивается на несколько миллионов, и поэтому возникает потребность утроения мирового производства с/х продукции. Но не нужно забывать и об обратной стороне медали.

Как утверждает главный эколог столицы, вредность ГМО научно доказана и употребление в пищу продуктов содержащих трансгены может привести к развитию бесплодия, всплеска аллергических реакций, онкологических заболеваний и генетической уродливости, к увеличению уровня смертности людей. Разве этих фактов не достаточно, чтобы начать активную борьбу со сложившейся ситуацией и остановить производство трансгенов в Украине.

С начала 2010 года согласно действующему законодательству все продукты питания, содержание ГМО в которых свыше 0,9%, должны в обязательном порядке маркероваться надписью «С ГМО», и, соответственно, на товарах без трансгенов стоять пометка «Без ГМО».

- Сейчас зайдя в любой супермаркет можно с легкостью приобрести продукцию, производители которой своей маркировкой «Без ГМО», заверяют о безопасности продукта. Однако практически нереально встретить на товаре ту «злокачественную» надпись «С ГМО». Товар с отсутствием маркировки должен настораживать потребителя – это означает, что товар, скорее всего, с трансгенами, о которых производитель умалчивает, - комментирует Александр Прогнимак. - И вроде бы все зашевелилось и заработало. И государство со своими нововведениями задумалось о здоровье украинцев, да и сами граждане при покупке стали внимательней вчитываться в надписи на упаковке товаров. Теперь «защищенные» потребители со спокойной душой сметают с прилавков продукты с надписями «Без ГМО», не опасаясь за последствия.

- Не нужно радоваться заранее. Не всем известно, что на проверку правдивости информации, действительно ли соответствует маркировка «Без ГМО» тому или иному товару, у государства нет денег, - продолжает главный эколог Киева. - Поэтому доверять такой саморекламе нельзя, ведь рассчитывать в этом случае можно только на честность производителя, а за это можно поплатится здоровьем.

Украинская аграрная конфедерация подсчитала, что для тотальной проверки всех пищевых продуктов на содержание трансгенов, государству нужно затратить 2 млрд. гривен. Стоимость обследования одного пищевого продукта составляет 800 гривен. Проверять качество продуктов на содержание ГМО должен Госпотребстандарт.

- Тем не менее, в ведомстве к проверкам еще не приступали, а анализируют только те образцы, проверку которых оплачивают компании производители. Отсюда напрашивается вывод, что мы будем употреблять трансгены до тех пор, пока правительство всерьез не задумается о здоровье нации и не поскупится затратить 2 млрд. гривен на прозрачную проверку всех пищевых продуктов, - подытожил Александр Прогнимак.

newsland.ru