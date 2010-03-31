Контактные линзы лечат от глаукомы

Защитить глаза от глаукомы теперь можно будет при помощи специальных контактных линз с добавками витамина Е. Глаукома занимает второе место после катаракты как ведущая причина потери зрения и слепоты и затрагивает зрение почти 67 млн. человек в мире. Лишь около одного-пяти процентов существующих лекарств от глаукомы достигают роговицы глаза, кроме того многие препараты всасываются в кровь, оказывая побочные эффекты на здоровье.

Доктор Ануй Чаухан и его коллеги из Университета Флориды /США/ придумали способ добавить молекулы витамина Е в контактные линзы, которые позволяют донести до тканей глаза в 100 раз больше лекарства, чем большинство обычных линз. Также лекарство с помощью вещества действует более продолжительное время. Разработанные линзы можно носить продолжительностью до месяца.

В дополнение к лечению глаукомы, инновационные контактные линзы помогают обезопасить зрение от других глазных заболеваний, включая катаракту и сухость глаз, говорят окулисты. Витамин Е является проверенным нутрицевтиком, который в небольших количествах полезен для глаз из-за его антиоксидантных свойств. Кроме того, витамин Е в контактных линзах блокирует ультрафиолетовое излучение, обеспечивая более эффективную защиту от солнца. Исследование показало, что витамин можно добавить в линзы без сокращения их прозрачности. Офтальмологи уверены, что такие линзы помогут как в лечении, так и в профилактике глаукомы.

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