Керчь осталась без воды

Керчь осталась сегодня без воды - объекты водоканала отключили от электроснабжения из-за долгов предприятия.

«Сегодня город обезвожен. Остановлена водоочистная станция, стоят все насосные станции. Есть вода, которая потихоньку проходит самотеком. Верхние этажи домов, в основном, все без воды», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник водоканала.

Это не первое отключение объектов водоканала в марте, но самое масштабное.

Водоканал задолжал за электричество 28 млн. грн.

«Долг (накапливается) с девяностых годов. «Крымэнерго» с помощью отключений объектов водоканала хочет получить эти деньги», - сказал собеседник агентства.

Население Керчи задолжало за воду 6,5 млн. грн. Долги также имеются у занимающихся теплоснабжением в городе организаций.

«Период (нынешнего отключения) не оговаривается. Ведется интенсивная работа для включения», - сказали в водоканале.

В Керчи проживают более 150 тыс. жителей.