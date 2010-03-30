Вероятность подтопления в Украине несколько снизилась

В Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций отмечают, что за последнюю неделю вероятность подтопления в Украине в результате наводнения несколько снизилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

«Сегодня мы можем констатировать в некоторой степени положительный прогноз относительно количества воды и уровня подтопления. Те уровни, которые мы ожидаем, они сейчас являются меньше относительно разрушения зданий, чем это было неделю назад. Тем не менее, мы ожидаем приблизительно с 10 апреля поднятия уровня воды, что угрожает населенным пунктам в русле Десны Черниговской области, части населенных пунктов в районе села Чапаевка Киевской области. Есть большая вероятность подтопления в районе киевских Осокорков. Сейчас мы надеемся, что дамбы, защищающие Подол, не будут настолько повреждены и вода их не перельет», - сказал Н.ШУФРИЧ.

При этом министр заметил, что на уровень воды в случае подтопления правого берега Киева будет влиять качество работы сливных водосистем столичного водоканала, и если они должным образом работают, то улицы на правом берегу подтоплены не будут.

В то же время, отметил руководитель МЧС, усложняется ситуация на юге Украины, где наблюдается подъем уровня воды на Дунае, и если Дунай разольется, то вода не будет сходить на протяжении приблизительно двух месяцев. Что касается разлива Днепра, то, скорее всего, вода будет стоять на затопленных территориях от трех дней до недели, отметил министр.

Как заметил Н.ШУФРИЧ, достаточно большим позитивным фактором для уменьшения наводнения являются ночные заморозки на юго-востоке Украине, сдерживающие интенсивное таяние снега.

Вместе с тем, министр сообщил, что принято решение поднять в Киевское водохранилище третий ледокол к тем двум, которые уже там работают на расчистке водохранилища от льда. Также специалисты МЧС и других ведомств убеждены, что один из этих ледоколов должен оставаться в акватории данного водохранилища, чтобы в дальнейшем избегать заторов и гибели рыбы из-за наличия сплошного льда на водной поверхности.

В то же время, в МЧС выражают обеспокоенность состоянием всех гидросооружений каскадов Днепра. Однако руководство министерства заверяет, что ситуация на водных объектах остается контролируемой, и основное внимание специалистов приковано в Припяти и Десне, поскольку, как ожидается, начиная с 10 и по 25 апреля, может подняться уровень воды.

Отвечая на вопросы журналистов, Н.ШУФРИЧ отметил, что на сегодняшний день можно говорить, что наводнение, которое наблюдалось в Киеве 1979 году, в этом году не повторится. «У нас появилась надежда, что последствия будут не такие разрушительные, как в 1979 году. Если не будут много осадков в это время, подтоплений значительных не будет», - сказал Н.ШУФРИЧ, заметив при этом, что есть возможность развести во времени поднятие уровня воды в Десне, Припяти и Днепре с тем, чтобы этот процесс не произошел одновременно.

Вместе с тем, руководитель МЧС отметил, что окончательные прогнозы относительно последствий наводнения можно будет сделать не раньше, чем через две недели.

Н.ШУФРИЧ выразил надежду, что благодаря предпринятым мерам, удастся избежать миллиардных убытков вследствие наводнения, как это было в 2008 году.