Евросоюз предоставит Гаити помощь в 1,2 млрд. евро

Европейский Союз окажет пострадавшему от землетрясения Гаити помощь в 1,2 млрд. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, эта сумма будет объявлена 31 марта на Международной конференции доноров для Гаити, которая состоится в Нью-Йорке.

Средства от ЕС станут значительной частью от необходимой для немедленного восстановления Гаити суммы, определенной в 3,8 млрд. дол. США.

Вместе с тем, представители ЕС на конференции заявят о необходимости долгосрочной стратегии на последующие 10 лет для завершения проектов по реконструкции страны после землетрясения. В целом такие проекты оцениваются в 10 млрд. евро.

Как сообщал УНИАН, на конференции доноров ЕС будут представлять Верховный представитель по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, комиссары ЕС по вопросам развития Андрис ПИБАЛГС и по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и ответа на кризисы Кристалина ГЕОРГИЕВА.

В результате землетрясения в январе на Гаити погибло по меньшей мере 217 тысяч человек. Еще 1,2 млн. человек остались без крыши над головой.