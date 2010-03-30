Кому клюква противопоказана?

Основная составляющая клюквы - лейкоантоцианы - имеют противоопухолевое действие, катехины усиливают эффект рентгеновского облучения, кверцетин и рутин препятствуют росту опухолей, а витамин С повышает иммунитет. Помогает наладить работу гормональной системы.

Клюква содержит тритерпеноиды, которые по своему химическому и генетическому составу максимально близки к составу стероидных гормонов человека - прежде всего половых, а также противовоспалительных (кортизола и др.). Поэтому при их дефиците тритерпеноиды заполнят гормональный недостаток.

Однако относительно дозы и периода употребления ягоды следует обязательно посоветоваться с врачом. Есть ряд болезней при которых употребление клюквы категорически запрещено.

Кому клюква навредит? Тем, у кого язва желудка и гастрит, заболевания печени, поскольку клюква содержит много органических кислот, которые могут обострить течение заболевания. Также стоит проконсультироваться у врача кормящим мамам. Не следует употреблять ягоду при аллергических реакциях на эту ягоду.