Вера в лучшее будущее - самый лучший способ побороть депрессию

Люди преклонного возраста, которые остались одни, иногда чувствуют не только боль сердца, но и боль души. Душевное страдание вызывает апатию, депрессии и тому подобное. Чем старше человек, тем тяжелее скрывать скуку от прожитой жизни, выдерживать удары судьбы, обиды, разочарования. Однако этим чувствам можно противостоять.

Есть достаточно много одиноких людей преклонного возраста, у которых не занимать силы воли. Они живут по определенному распорядку дня, живут активной жизнью. Их не покинул оптимизм и надежда, что будущее - лучше прошлого и несут с собой радость жизни.

Однако есть люди, которые недавно вышли на пенсию и очень скучают, не могут найти себе занятия. Даже квартиру не убирают, их одежда несвежа, смята, волосы растрепаны, а настроение очень плохое - "ничего не мило".

Кто-то из таких людей переживает потерю своих близких (разрыв брака, смерть и тому подобное). Но ведь это никоим образом не поможет изменить жизненные обстоятельства. Напротив, преумножит печаль и повлечет дополнительные проблемы, в частности, приведет к ухудшению состояния здоровья.

Поэтому людям, которые по тем или иным причинам остались одинокими, хочется сказать: наполненность и качество вашей жизни прежде всего зависит от вас. Прислушивайтесь к таким рекомендациям:

1. В первую очередь полюбите себя: аккуратно одевайтесь, держите в чистоте свою квартиру, всегда готовьте себе свежую пищу, не употребляйте блюда многодневной давности: от однообразной и несвежей пищи здоровья не будет.

2. Заставляйте себя ежедневно делать утреннюю зарядку, можете и потанцевать под веселую музыку. Прогуливайтесь каждый день, хотя бы один час, на свежем воздухе, особенно при солнечной погоде. Любые физические упражнения, ходьба, солнечный свет улучшают настроение, уменьшают проявления депрессии, лечат апатию. Они действуют как антидепрессанты. А ходьба и физические упражнения, стимулируя кровообращение, улучшают память.

3. Не замуровывайте себя в четырех стенах, полюбите других людей. Если доброжелательно и радушно будете относиться к соседям, то и они будут отвечать тем же. Помогайте знакомым, чем можете, когда-то и они вас выручат.

Не проявляйте зависти, гнева и злобы к кому бы то ни было. Не будьте агрессивными в разговоре с людьми, чтобы не спровоцировать эмоционального стресса. На обиду пытайтесь реагировать с юмором, иронией и улыбкой. От негативных эмоций может возникнуть резкое сужение веночных сосудов сердца, которое проявится приступом стенокардии. А еще вы можете потерять друга или знакомого. Ведь злоба отталкивает людей. Доказано, что ссора между людьми снижает иммунитет и они чаще болеют.

4. Во время телефонного разговора или встречи со знакомыми разговаривайте только о чем-то приятном, радостном, красивом. Не начинайте разговор о своей тоске, скуке, недовольстве жизнью - это никому не нравится, поэтому люди будут избегать вас.

Не забывайте поздравлять давних знакомых, друзей с праздником или днем рождения. Тогда и они будут помнить о ваших датах. Когда вас охватывают грустные мысли, вспомните Скарлет из фильма "Унесенные ветром", которая говорила: "Об этом я подумаю завтра".

5. Чаще улыбайтесь. Известно, что улыбка на лице появляется при хорошем настроении, ощущениях радости. Доказано, что когда мы часто улыбаемся, настроение улучшается. Улыбнитесь и порадуйтесь каждому новому листочку или цветочку на комнатных вазонах, новому дню, изменениям в природе. Вспоминайте самые счастливые дни своей жизни и улыбка на лице появится поневоле. С улыбкой здоровайтесь со знакомыми. Инстинктивно и они вам улыбнутся. А когда у людей, находящимися рядом с вами, открытое лицо, легче побороть неурядицы и болезни.

Сознательно очищайте свою ауру от негативной информации: не смотрите репортажей с места аварии, фильмов-боевиков с частыми убийствами. Смотрите добрые фильмы и слушайте красивую музыку, которые улучшают настроение.

6. Заведите себе кошку, собаку или даже птичку, о которых вы будете заботиться, будете разговаривать с ними. Они все понимают, будут демонстрировать свою радость, вызывая это чувство и у вас.

Особенно полезно иметь собаку. Она обязательно позовет вас на прогулку, во время которой вы встретите других людей с домашними любимцами, познакомитесь с ними и будете иметь приятелей по интересам.

7. В любом возрасте можно найти себе интересное дело. Вспомните, что вам нравилось делать в молодости. Танцы улучшают настроение и здоровье, заряжают позитивной энергией, приучают к правильному дыханию, благодаря чему можно избавиться от давних заболеваний дыхательных путей. И опять же, на курсах танцев появятся новые знакомые.

8. Время от времени делайте себе хоть небольшие подарки, а к праздникам по возможности запланируйте какую-то обновку. Природа обновляется каждую весну и радует людей зеленью и цветами, порадуйте и вы себя чем-то новым.

9. Если день оказался плохим, помните: после дождя появляется солнце, после неудачи или несчастья придет лучший день, который принесет ощущение радости, успех и причину для счастья. Ежедневно пытайтесь найти что-то позитивное. Если будете сосредоточиваться лишь на плохом, притянете к себе такие события.

В случае неприятностей уверенно повторяйте себе, что это случайность, которая быстро пройдет и наступят лучшие дни. Помните: неудача в любви, разрыв брака или финансовый крах не означает конец. Это начало чего-то нового. Если правильно спланировать свои дни, обязательно будут новые приятные достижения.

Настройтесь на творческий ритм и с пользой проживите день!

12. Человек не стареет и не теряет силы духа, если видит успешным завтрашний день и с радостью его встречает. Пытайтесь быть оптимистом, любить жизнь, которая дается нам только один раз. Проживите ее достойно до конца. Пусть с каждым днем ваша жизнь становится более активной и более интересной.

Подготовила Марина Бевзенко.