Брокколи и брюссельская капуста - противораковые "средства"

Американские ученые, основываясь на результатах исследования сделали заключения, что употребление брокколи и брюссельской капусты снижает вероятность возникновения раковых опухолей. Антираковыми свойствами обладают также всеми любимые помидоры.

Исследователи из Института Линуса Полинга при Орегонском государственном университете установили, что брокколи, наряду с другими крестоцветными овощами, таких как белокочанная или брюссельская капуста, содержит мощный антираковый химический компонент, называемый сульфорафан. Он повышает выработку организмом ферментов, которые нейтрализуют вызывающие рак соединения, что, в свою очередь, снижает риск заболевания раком желудка и простаты.

Противораковыми свойствами обладает также антиоксидант ликопин, в большом количестве содержащийся в томатах и придающий им ярко-красный цвет. Как и бета-каротин, ликопин является предшественником витамина А. Однако антиоксидантная активность ликопина в два с половиной раза выше. То есть ликопин разрушает вредное воздействие на организм свободных радикалов и способен предотвращать развитие рака кишечника, пищевода, желудка, легких. Поэтому помидоры должны быть на вашем столе как можно чаще. Важно отметить, что ликопин не разрушается при термической обработке, что расширяет возможности использования томатов в соусах и супах, без потери их полезных свойств.

Учеными также установлено, что антиоксидантными свойствами обладает витамин Е. Таким образом не стоит забывать о папайе, грейпфрутах (особенно розовых), манго, зерновых, зеленых салатах, орехах и оливковом масле.

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