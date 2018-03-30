Как работает эндокринная ситема человеческого организма

Эндокринная система организма человека объединяет небольшие и разные по своему строению и функциям железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидную и паращитовидные железы, поджелудочную железу, надпочечники и половые железы. Все вместе взятые, они весят не больше 100 граммов, а количеств гормонов, которые производятся ими, может вычисляться и миллиардными долями грамма. Однако сфера влияния гормонов имеет исключительное значение. Они прямо влияют на развитие организма, на все виды обмена веществ, на половое дозревание. Между железами внутренней секреции нет прямых анатомических связей, но существует взаимозависимость функций одной железы от других. Эндокринную систему здорового человека можно сравнить с оркестром, в котором каждая железа уверенно и тонко ведет свою партию. А в роли дирижера этого "оркестра" выступает главная железа внутренней секреции - гипофиз.

Это бобообразное образование весом 0,5-0,6 грамма располагается в костном углублении дна черепа - турецком седле. Две частицы гипофиза - передняя (аденогипофиз) и задняя (нейрогипофиз) - отличаются строением и функциями.

Большая по размерам передняя доля гипофиза выделяет в кровь шесть тройных гормонов. Один из них - гормон роста, или соматотропный (СТГ) - стимулирует рост скелета, активизирует биосинтез белка, способствует увеличению размеров тела. Если в результате любых нарушений гипофиз начинает производить очень много СТГ, рост тела резко увеличивается, развивается гигантизм. В тех случаях, когда повышено выделение гормона роста происходит у взрослого человека, это сопровождается акромегалией - увеличением не всего тела, а лишь его отдельных частей: носа, подбородка, языка, рук и ног. При недостаточной выработке гипофизом соматотропного гормона у ребенка прекращается рост и развивается гипофизарная карликовость.

Остальные пять гормонов: адренокортикотропный (АКТГ), тиреотропный (ТТГ), пролактин, фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) - направляют и регулируют деятельность других желез внутренней секреции.

Адренокортикотропный гормон стимулирует деятельность коры надпочечников, принуждая ее в случае необходимости интенсивнее производить кортикостероиды.

Тиреотропный гормон способствует выработке гормона щитовидной железы тироксина.

Фолликулостимулирующий гормон у женщин способствует дозреванию яйцеклетки, а у мужчин стимулирует сперматогенез.

В тесном контакте с ним действует лютеинизирующий гормон. Именно благодаря ЛГ у женщин формируется так называемое желтое телообразование, без которого невозможен нормальное протекание беременности.

В процессах репродукции активное участие принимает также пролактин, или лактогенный гормон. От этого гормона во многом зависит размер и форма молочных желез; через сложную систему взаимосвязей разных гормонов он стимулирует выработку грудного молока у женщины после родов.

Вот насколько значительно влияние лишь одной передней частицы гипофиза!

Однако, будучи главной железой эндокринной системы, гипофиз сам подчиняется центральной нервной системе, и в частности гипоталамусу. Этот высший вегетативный центр постоянно координирует, регулирует деятельность разных отделов мозга, всех внутренних органов. Частота сердечных сокращений, тонус кровеносных сосудов, температура тела, количество воды в крови и тканях, накопление или затрата белков, жиров, углеводов, минеральных солей - одним словом, существование нашего организма, постоянство его внутренней среды под контролем гипоталамуса.

Гипоталамус руководит гипофизом, используя и нервные связи, и систему кровеносных сосудов. Кровь, попадающая в переднюю частицу гипофиза, обязательно проходит через срединный подъем гипоталамуса и обогащается там гипоталамическими нейрогормонами.

Нейрогормоны - вещества пептидной природы, которые являются частями белковых молекул. До настоящего времени обнаружено семь нейрогормонов, так называемых либеринов (то есть освободителей), которые стимулируют в гипофизе синтез гормонов тропов. А три нейрогормона - пролактостатин, меланостатин и соматостатин, - наоборот, тормозят их выработку.

К нейрогормонам относят также вазопрессин и окситоцин. Продуцируют их нервные клетки ядер гипоталамуса, а затем по собственным аксонам (нервных отростках) транспортируют в заднюю часть гипофиза, и уже отсюда эти гормоны попадают в кровь, влияя на все системы организма.

Окситоцин стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки при родах, выработку молока молочными железами. Вазопресин активно участвует в регуляции транспорта воды и солей через клеточные мембраны, под его влиянием уменьшается просвет кровеносных сосудов и, следовательно, повышается давление крови. За то, что этот гормон имеет способность задерживать воду в организме, его часто называют антидиуретическим гормоном (АДГ). Главной точкой дополнения АДГ являются почечные канальцы, где он стимулирует обратное всасывание воды из первичной мочи в кровь. Когда в результате нарушений деятельности гипоталамо-гипофизарной системы продукция АДГ резко снижается, развивается несахарный диабет - мочеизнурение. Его основные симптомы - сильная жажда и повышенное выделение мочи. Однако не следует думать, что гипоталамус и гипофиз только отдают приказы, спуская по цепочке "руководящие" гормоны. Они и сами анализируют сигналы, которые поступают из периферии, от желез внутренней секреции. Деятельность эндокринной системы осуществляется на основе универсального принципа обратной связи. Избыток гормонов той или иной железы внутренней секреции тормозит выделение специфического гормона гипофиза, ответственного за работу данной железы, а недостаток побуждает гипофиз усилить выработку соответствующего тройного гормона.

Механизм взаимодействия между нейрогормонами гипоталамуса, тройными гормонами гипофиза и гормонами периферических желез внутренней секреции в здоровом организме отработанный длительным эволюционным развитием и весьма надежный. Однако достаточно сбоя в одном звене этой сложной цепи, чтобы состоялось нарушение количественных, а порой и качественных соотношений в целой системе, которая влечет за собой разные эндокринные заболевания.

И хотя современная медицина владеет гормональными препаратами, с помощью которых удается бороться с нарушением функций эндокринных желез, гормональная терапия и до этого дня остается, по-видимому, одной из самых сложных и более ответственных отраслей врачебной терапии.

Олеся Донченко,

семейный врач.