Чем полезен шашлык?

У любителей шашлыка есть шансы получить дополнительную дозу натуральных антиоксидантов, считают ученые из Университета Западного Онтарио, Канада. Они выяснили, что в маринованном мясе даже после обжарки на гриле остаются полезные вещества.

Исследование группы биологов показало, что популярные соусы и маринады содержат целый ряд специй, фрукты и овощи, которые содержат натуральные антиоксиданты. Эти химические соединения борются с развитием возрастных заболеваний: рака, сердечно-сосудистых болезней, инсульта, артрита и катаракты.

"Травы и специи — хороший источник антиоксидантов, — говорит автор исследования доктор Раймонд Томас, — хотя объем их потребления по сравнению с фруктами и овощами трудно оценить".

В исследование включили семь популярных маринадов, которые содержат чеснок, травы, мед, красный перец, лимонный перец, кунжутное масло и имбирь. Во всех соусах ученые нашли высокий уровень содержания антиоксидантов.

Исследователи выяснили, что разное время маринования и способы приготовления пищи могут изменить количество антиоксидантов в специях.

Хотя после приготовления антиоксидантные свойства маринадов сократились в среднем в два раза, оказалось, что замаринованное мясо, приготовленное на гриле, содержит значительное количество соединений, полезных для здоровья.

Гриль — хороший способ приготовления продуктов: он позволяет обойтись без дополнительного жира. Правда, исследователи предупреждают, что свойства антиоксидантов могут оказаться бесполезными, если вместе с маринадом используются некачественные продукты или слишком жирное мясо.

Кстати, нередко используемый в качестве маринада майонез полезным считать не стоит: в нем нет содержащих антиоксиданты специй, зато полно жиров и химических добавок, которые в процессе обжарки превращаются во вредные вещества. Да и обжаривать продукты даже с натуральными маринадами надо так, чтобы они не подгорели.

takzdorovo.ru