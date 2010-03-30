От чего зависит образование жира на животе?

В научно-популярном журнале PLOS One опубликованы результаты прелюбопытнейшего исследования: американские ученые обнаружили связь между количеством сна в сутки и объемом живота человека.

Исследование охватило более тысячи мужчин и женщин в возрасте 18-81 года, которых наблюдали на протяжении 5 лет, изучая их рацион, объем физической нагрузки и другие характеристики способа жизни. В начале и в конце (спустя 5 лет) эксперимента все испытуемые прошли измерение объема живота.

Оказалось, что у людей моложе 40 лет, спящих не меньше 5 часов в сутки, на 32% меньшая вероятность накопить лишние килограммы в области живота. Правда, обосновать это наблюдение научно пока никому не удалось.

likar.info