Пластилин - идеальная игрушка для ребёнка

Тестирование, проведенное в США в Детском центре Филадельфии, показало, что идеальной игрушкой является пластилин, сообщает ресурс MIGnews.

В эксперименте, который длился пять лет, приняло участие 215 малышей с небольшим отставанием в развитии.

Его результаты показали, что лепка - идеальный способ помочь детям преодолеть это отставание. Ежедневно с ними проводились часовые занятия.

В результате 70 % малышей научились распознавать буквы и строить из них фразы, а у 30 % улучшилась речь. У всех без исключения малышей улучшились коммуникативные навыки.

Учеными давно доказано, что движения пальцев рук (так называемая мелкая моторика) находятся в тесной связи с умственным развитием. Чем активнее малыш действует пальчиками, тем раньше он начинает говорить. Дело в том, что в коре головного мозга двигательные и речевые области находятся рядом. Причем речевые активно формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук.

Высокий уровень развития мелкой моторики у ребенка является одним из показателей его хорошего физического и нервно-психического развития.

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