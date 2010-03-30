Дефицит кальция: последствия

Американские исследователи установили, что седина, появляющаяся до 40 лет, свидетельствует о недостаточном количестве кальция в организме. На дефицит кальция могут также указать ночные судороги икроножных мышц и свода стоп, частое появление синяков на коже, ломкость ногтей, выпадение волос.

Дефицит кальция в организме может также стать причиной развития остеопороза, дефектов зубной эмали, частых простудных заболеваний. Не забывайте, что среднесуточная потребность человеческого организма в кальции составляет примерно 800 - 830 мг, что приблизительно равно потреблению 1,5 литров молока в день. Потребность в кальции увеличивается у людей высокого роста, детей и пожилых людей.

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