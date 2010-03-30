Кировоградщина: в прошлом году в области умерло 9 беременных

В прошлом году в Кировоградской области зафиксировано 9 случаев смерти беременных (по 2 случая в Кировограде, Александрии и Долинском районе, по одному в Александровском, Знаменском и Голованевском районах), 4 из которых произошли в период эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенном заседании коллегии облгосадминистрации сообщила начальник областного управления здравоохранения Лариса АНДРЕЕВА.

По ее словам, причиной смертей стал низкий уровень ответственности будущих матерей и медицинские ошибки. «Все случаи были подробно проанализированы, виновные врачи лишены категорий, а отдельные дела переданы в органы прокуратуры», - отметила Л.АНДРЕЕВА.

На данное время на учете в едином областном реестре находятся 10 845 беременных, с высокой группой перинатального риска - 220.

Как сообщила начальник управления, в прошлом году выполнение программы «Репродуктивное здоровье населения Кировоградской области на 2008-2015 годы» было профинансировано из областного бюджета на 100% (60,3 тыс. грн.), из бюджетов городов и районов – на 52% (72,6 тыс. грн.).

По словам Л.АНДРЕЕВОЙ, сложной остается кадровая ситуация в медицинской сфере Кировоградской области. На сегодня лечебные учреждения укомплектованы акушерами-гинекологами на 84,5%, педиатрами - на 67,7%, неонатологами – на 66,6%.