Число погибших в московском метро возросло до 39

Число погибших в результате терактов в московском метро возросло до 39 человек.

В больницах Москвы, по последним данным, находится 71 пострадавший. Несколько человек в критическом состоянии, сообщает радио «Свобода» со ссылкой на МЧС России.

В Москве сегодня в день траура по жертвам терактов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» приспущены государственные флаги. Отменены увеселительные мероприятия, многие телеканалы отказались от трансляции развлекательных программ.

Расследуется уголовное дело по статье «терроризм».