Самая простая профилактика сердечных болезней

Обогащение рациона добавками витамина D могут являться простой и эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают кардиологи Intermountain Medical Center Heart Institute /США/. Врачи нашли связь между дефицитом витамина D и увеличенным риском развития ишемической болезни сердца и предположили, что использование добавок с содержанием вещества поможет защитить здоровье от сердечных проблем.

В медицинских тестированиях свойства витамина были проверены среди свыше 9 тыс. пациентов. Согласно результатам исследования, 47% участников с увеличением уровней витамина D испытали понижение риска развития сердечно-сосудистых расстройств. Во втором исследовании польза витамина была доказана уже на примере участия более 31 тыс. человек: люди, получавшие витаминные добавки, имели заниженный риск не только сердечной дисфункции, но и общего риска смерти, диабета, сердечной недостаточности, гипертонии, инфаркта миокарда, депрессии и почечных Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний при помощи витамина D легко начать, говорят клиницисты: достаточно сдать анализ крови, чтобы определить концентрации вещества в организме, а затем в случае его нехватки можно начать принимать добавки витамина или солнечные ванны.

В зависимости от здоровья человека ежедневное достаточное количество витамина D может колебаться от 1000 до 5000 международных единиц /МЕ/. В большинстве витаминных добавок в одной таблетке содержится 400 МЕ витамина D. Воздействие солнечного света в течение 20-30 минут может обеспечить кожу до 10 тыс. МЕ витамина D, однако врачи напоминают о необходимости использовать солнцезащитный крем и избегать пребывания на ярком солнце летом в часы его пиковой активности.

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