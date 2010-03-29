Москва: среди погибших и пострадавших граждан Украины нет

По состоянию на 17.30 по киевскому времени среди погибших и пострадавших вследствие террористических актов в московском метрополитене, чьи личности идентифицированы, граждан Украины нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по сообщению посольства Украины в Российской Федерации, информацию относительно возможного наличия среди пострадавших граждан Украины уточняют сотрудники консульского подразделения посольства.

По поручению министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО посольством Украины в РФ прорабатывается комплекс мероприятий по повышению безопасности украинских дипломатов, работающих в Москве, и членов их семей.