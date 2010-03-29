Москва: среди погибших и пострадавших граждан Украины нет
18:28, 29 марта 2010Страна
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Вследствие терактов в метро
По состоянию на 17.30 по киевскому времени среди погибших и пострадавших вследствие террористических актов в московском метрополитене, чьи личности идентифицированы, граждан Украины нет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по сообщению посольства Украины в Российской Федерации, информацию относительно возможного наличия среди пострадавших граждан Украины уточняют сотрудники консульского подразделения посольства.
По поручению министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО посольством Украины в РФ прорабатывается комплекс мероприятий по повышению безопасности украинских дипломатов, работающих в Москве, и членов их семей.
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