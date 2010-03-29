Санитарное состояние Кировограда будут контролировать школьники

В апреле специнспекция Кировограда создает отряд добровольцев из старшеклассников местных школ, которые будут помогать контролировать санитарное состояние города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградского городского совета.

С 5 по 30 апреля в областном центре будет продовжаться месячник благоустройства. По словам начальника городской специнспекции Виктора ИВАНОВА, особенностью нынешней кампании станет участие в ней добровольных помощников. Школьники будут наблюдать, чтобы собранный по городу мусор вывозился по назначению, а не сваливался в зеленых зонах, превращая их в мусоросвалки. Характерным признаком участников «зеленого патруля» станет зеленый галстук и специальный бейджик.

По мнению В.ИВАНОВА, взрослые будут стесняться мусорить в присутствии детей.