Еврокомиссия предлагает усилить борьбу с торговлей людьми.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно предложенным правилами, страны-члены ЕС будут обязаны действовать одновременно на трех фронтах: преследовать ответственных за торговлю людьми, защищать жертв и предотвращать преступления.

Новые правила также предусматривают осуждение за преступления, связанные с торговлей людьми, совершенные за границей. Предусматривается облегчить работу по расследованию таких преступлений путем улучшения обмена информацией между странами-членами ЕС.

Жертвы, согласно предложению Еврокомиссии, должны получить размещение, медицинскую помощь с целью психологического и медицинского оздоровления, а также защиту в рамках программы защиты свидетелей.

Что касается предотвращения торговли людьми, Еврокомиссия предлагает расширить информированность граждан относительно существующих рисков. Кроме того, предложения содержат призыв к ужесточению санкций против лиц, которые принимают на работу людей, зная, что они являются жертвами торговли людьми.

При этом, Еврокомиссия предлагает в ближайшее время назначить Европейского координатора по противодействию торговле людьми для обеспечения более эффективной политики в этой сфере.

Предложение будет передано на рассмотрение в Европарламент и Совет ЕС.

По данным Международной организации труда, в целом в мире около 2,45 млн. человек вынуждены работать, поскольку стали жертвами торговли людьми. 43% из них эксплуатируются в сфере проституции, 32% - на тяжелых работах.