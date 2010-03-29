При взрывах в московском метро погибло 38 человек
17:37, 29 марта 2010Страна
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102 человека получили ранения
Число погибших при взрывах на Сокольнической линии московского метро увеличилось до 38 человек, передает РИА «Новости».
В одной из больниц скончался пострадавший при взрыве.
Таким образом, число погибших на данный момент составляет 38 человек.
По данным МЧС, еще 102 получили ранения различной степени тяжести, передает NEWSru.com.
Взрывы прогремели в час пик в понедельник утром на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии московского метро с разницей в 45 минут.
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