В Кировограде будут собирать средства для детской больницы

В Кировограде 31 марта состоится благотворительный аукцион картин по сбору средств на приобретение комплекта хирургических инструментов для детской областной больницы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН одна из организаторов аукциона Виктория ТАЛАШКЕВИЧ, всего для продажи будет представлен 21 лот - картины известных, а также начинающих художников, которые бесплатно передали свои произведения для участия в благотворительной акции.

«Это уже второй Пасхальный аукцион, который пройдет в Кировограде. В прошлом году организаторы собрали 27,7 тыс. грн. на помощь детскому дому «Наш дом». В этом году мы также планируем собрать около 30 тыс. грн. Свои картины представили не только художники Кировоградской области, но и одесситы и харьковчане, поэтому есть желание в следующем году сделать аукцион всеукраинским», - отметила В.ТАЛАШКЕВИЧ.

По ее словам, аукцион будет проходить в Кировоградском областном художественном музее, разосланы около 50 приглашений.

«В первую очередь мы ожидаем местных представителей среднего и крупного бизнеса, а также меценатов, готовых давать деньги на благотворительность. Пригласим также городского голову Кировограда Владимира ПУЗАКОВА», - сообщила В.ТАЛАШКЕВИЧ.