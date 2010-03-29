Японские стоматологи тренируются на андроидах

Японские стоматологи провели испытания первого робота-пациента, созданного для обучения студентов практическим навыкам, сообщает AFP. Робот был разработан сотрудниками Университета Сёва (Showa University) и группой специалистов под руководством Ацуо Таканиси (Atsuo Takanishi) из Университета Васэда (Waseda University).

Робот Ханако (Hanako), созданный компанией Tsmuk, изображает пациентку, которая сидит в стоматологическом кресле. Она может поприветствовать подошедшего к ней специалиста и попросить оказать ей необходимую помощь.

Во время работы дантиста Ханако может сообщить, что проводимые врачом манипуляции слишком болезненны, и дернуть головой, имитируя движения пациента. Робот также способен двигать челюстью, языком, глазами и даже моргать. При длительном вмешательстве Ханако может изобразить усталость больного, приоткрывая рот и выделяя искусственную слюну.

После окончания всех процедур преподаватель вынимает челюсть робота, чтобы оценить выполненные студентом манипуляции.

По словам разработчиков, Ханако является первым роботом, созданным для массового обучения стоматологов. В марте 2010 года первые 88 студентов Университета Сёва прошли курс обучения и сдали экзамены с помощью роботизированного манекена.

medportal.ru