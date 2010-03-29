Специалисты по медицинской этике раскритиковали "Доктора Хауса"

Анализ содержания популярных медицинских сериалов "Доктор Хаус" и "Анатомия страсти", проведенный американскими учеными, показал, что они изобилуют этическими противоречиями и нарушениями профессиональных норм, сообщает PhysOrg.

Содержание сериалов о медиках привлекло внимание специалистов по медицинской этике из Университета Джонса Хопкинса несколько лет назад. Для своего исследования они выбрали вторые сезоны сериалов "Доктор Хаус" и "Анатомия страсти".

Детально изучив сюжеты всех эпизодов этих сезонов, ученые пришли к выводу, что в них демонстрируется 179 случаев нарушения медицинской этики в 11 различных областях, от получения информированного согласия пациента (такие нарушения встречались наиболее часто) и недопустимого отхода от принятых стандартов лечения до правомерности пересадки органов и проведения экспериментов на людях.

Кроме того, исследователи подвергли анализу 400 случаев профессионального взаимодействия героев сериалов, как с коллегами, так и с пациентами. Причем в это число вошли только полярные случаи, охарактеризованные как "типичные" или, напротив, "вопиющие". Наиболее частыми проявлениями непрофессионализма при общении в сериалах оказались открытое неуважение к сотрудникам и пациентам, а также попытки привнести в общение сексуальный подтекст. Из 178 случаев контакта между медработниками ученые смогли назвать типичными лишь девять.

Исследователь Мэттью Чарны (Matthew Czarny) подчеркнул, что в ходе работы он и его коллеги ни в коей мере не оценивали сериалы с позиций их возможного применения в образовательных целях и целесообразности их демонстрации на занятиях по медицинской этике. По словам ученого, целью исследования было лишь получение научного материала для дискуссий на эту тему.

medportal.ru