Еврокомиссия внедряет проект по управлению отходами в Калуше

Испанская компания Eptisa, возглавляющая консорциум, который выиграл проект Еврокомиссии по управлению отходами в некоторых странах бывшего Советского Союза, объявила о начале его внедрения в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор международной рабочей группы по внедрению проекта Михаил МАЛКОВ.

По его словам, Министерство охраны окружающей природной среды, выступающее партнером проекта в Украине, определило в качестве пилотного региона для выработки стратегии утилизации как промышленных (включая токсические), так и твердых бытовых отходов город Калуш и Калушский район Ивано-Франковской области.

М.МАЛКОВ отметил, что 22 марта т.г. в Калуше прошла встреча руководителей проекта с экспертами Института проблем национальной безопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины, местными властями и научными работниками.

Во время встречи с мэром Калуша Игорем НАСАЛИКОМ было определено, что основной задачей консорциума в регионе будут как выработка единого стратегического подхода к утилизации отходов, включая составление соответствующих технико-экономических обоснований (ТЭО), так и консультации в решении неотложных проблем города. В связи с этим в течение двух недель состоится заседание международной рабочей группы в Мадриде, которая определит приоритетные направления работы, включая немедленное инженерное содействие.

М.МАЛКОВ добавил, что компания Eptisa готова оказать бесплатную инжиниринговую помощь при подготовке ТЭО.

Справка УНИАН. Контракт между консорциумом, возглавляемым испанской компанией Eptisa, и Европейской комиссией по управлению отходами в Молдове, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, России и Украине был подписан в декабре 2009 года. Общая сумма контракта, рассчитанного на 4 года, составляет более 5 млн. евро. Проект финансируется из общего бюджета Еврокомиссии.