В Крыму сократят число детских лагерей и санаториев
14:41, 29 марта 2010Страна
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В последние годы не открылось ни одного
В текущем году в Крыму будет функционировать 464 детских учреждения оздоровления и отдыха, хотя в прошлом году их было 571.
Как рассказала Министр по делам семьи и молодежи Крыма Татьяна Ежова на селекторном совещании в Совете министров Крыма, в 2008 на полуострове работало 665 детских заведений оздоровления и отдыха — стационарных лагерей, санаториев, загородных детских заведений, детских центров и палаточных городков. При этом в последние годы не открылось ни одного нового заведения.
Сокращение числа этих заведений Министр связывает в первую очередь с закрытием палаточных лагерей и лагерей дневного пребывания, к которым у контролирующих органов обычно много претензий.
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