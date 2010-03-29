В Хмельницкой области от угарного газа погибла семья
14:18, 29 марта 2010Страна
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Выясняют причины трагедии
В частном доме с. Балин Дунаевецкого района Хмельницкой области от отравления угарным газом погибли 4 человека (мать, дочь, зять и внучка).
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе теруправления Госгорпромнадзора в области.
По предварительным данным, несчастный случай произошел в результате эксплуатации печи с автоматикой УГОП-П-16 при закрытом шибере.
Сейчас на месте произошедшего работают специалисты, в том числе начальник управления Госгорпромнадзора в Хмельницкой области, которые выясняют причины трагедии.
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