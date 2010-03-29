В Хмельницкой области от угарного газа погибла семья

В частном доме с. Балин Дунаевецкого района Хмельницкой области от отравления угарным газом погибли 4 человека (мать, дочь, зять и внучка).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе теруправления Госгорпромнадзора в области.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в результате эксплуатации печи с автоматикой УГОП-П-16 при закрытом шибере.

Сейчас на месте произошедшего работают специалисты, в том числе начальник управления Госгорпромнадзора в Хмельницкой области, которые выясняют причины трагедии.