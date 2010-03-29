Преподавателя медуниверситета поймали с сырьем для наркотиков
14:14, 29 марта 2010Страна
1
Происшествие во Львове
Сотрудники Лычаковского райотдела милиции задержали в центре Львова 53-летнего мужчину, у которого были изъяты 2 канистры ангидрида уксусной кислоты (прекурсора), которая является сырьем для изготовления наркотиков.
Об этом сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины в Львовской области Денис ХАРЧУК.
По его словам, мужчину задержали на улице Пекарской в Львове, а вес изъятого прекурсора составляет 10,29 кг.
Как проинформировал УНИАН компетентный источник в правоохранительных органах, мужчина, которого задержали с сырьем для изготовления наркотиков, работает старшим преподавателем в Львовском национальном медицинском университете им. Д.Галицкого.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter