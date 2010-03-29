Жирная пища вызывает наркотическую зависимость

Как сообщает CNN, опыты на крысах, доказавшие наличие зависимости, провели специалисты одного из научно-исследовательских институтов в штате Флорида. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Крысы, на которых ставился опыт, были разделены на три группы. Первую кормили обычной для крыс едой. Вторая употребляла исключительно высококалорийную жирную пищу – колбасы, бекон, чизкейки и так далее. На прием пищи второй группе ежедневно выделялось не более часа. Третью группу кормили тем же, что и вторую, но доступ к еде у вошедших в нее крыс был почти круглые сутки.

Как показали наблюдения, крысы из третьей группы быстро набрали вес, продолжая с жадностью поглощать то, что им давали. При этом наблюдались определенные изменения в мозге. С помощью электродов, вживленных в череп подопытных, экспериментаторы выяснили, что крысы из третьей группы выработали устойчивость к жирной пище, и теперь, чтобы получать прежнее удовольствие от ее поедания, им требовалось серьезно увеличить рацион.

Зависимость от бекона и колбасы, возникшая у крыс, была настолько мощной, что они не могли отвлечься от еды даже при воздействии довольно сильных раздражителей. Крысы из третьей группы не бросили поглощать пищу, когда их били током. Животные из первой и второй групп электричества бояться не перестали.

Джин-Джек Вон из Брукхейвенской национальной лаборатории считает, что проводить параллели между крысами и людьми на основе полученных результатов преждевременно. Хотя у крыс и людей достаточно общего, механизмы воздействия жирной пищи на мозг человека и животного может существенно различаться.

В то же время Вон отметил, что за последние несколько сотен лет еда и кокаин прошли во многом похожий путь. Так же, как любители белого порошка со временем изобрели более эффективные способы его очистки, любители сытно поесть придумали, как избавить любимые жиры от всего лишнего, тем самым повысив их способность вызывать привыкание.

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