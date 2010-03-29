Студенты из разных стран ЕС протестовали против абортов

Около 550 студентов из разных стран Евросоюза участвовали в воскресенье в центре Брюсселя в "Марше за жизнь" - акции протеста против абортов, приуроченной к 20-летию снятия в Бельгии запрета на прерывание беременности, сообщили местные СМИ.

Своей акцией участники марша выразили протест против того, что аборты сегодня воспринимаются в обществе как нечто обыденное.

Между тем, согласно утверждениям организаторов акции, аборты несут угрозу здоровью самих женщин: повышают риск заболевания раком груди, становятся причиной самоубийств, приводят к осложнениям при новой беременности, а порой делают ее вообще невозможной.

Каждый из участников "Марша за жизнь" держал в руке белую или красную розу - символы мирного характера манифестации.