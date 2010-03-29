В Черниговской области началось наводнение
12:12, 29 марта 2010Страна
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Поднялся уровень воды в реке Снов
В Черниговской области началось наводнение.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
В результате подъема уровня воды в реке Снов, которая является притоком Десны, нарушено транспортное сообщение между селами Большой Дирчин и Малый Дирчин (Городнянский район). Дамба, через которую осуществляется сообщение между селами, перелилась водой на трех участках правого берега шириной 50 м, 30 м и 5 м. Высота слоя воды – около 1 м.
Дома и усадьбы в с. Малый Дирчин не подтоплены. Сообщение между селами обеспечивается лодками.
В целом в Черниговской области пока нет фактов подтопления населенных пунктов и объектов ведения хозяйства.
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