Директор Института демографии и социальных исследований, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Элла ЛИБАНОВА считает, что повышение пенсионного возраста в Украине неминуемо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

По словам Э.ЛИБАНОВОЙ, во всех странах, на всех рынках труда и при любой системе социального обеспечения размер пенсии, которая выплачивается из солидарной системы, всегда меньше размера заработной платы.

“Соответственно, когда рано наступает пенсионный возраст и еще есть силы и желание работать, у человека забирают часть его доходов, хотя он еще может работать. А в большинстве стран мира запрещено оплачивать работу при получении пенсии из солидарной системы или же существуют очень серьезные ограничения. Такая ситуация, как у нас, мало где есть”, – подчеркнула Э.ЛИБАНОВА.

По ее словам, если ничего не менять в системе, в частности, девочки, которым сегодня по 5 лет, будут получать пенсию, которая равняется 20% заработной платы.

“В Украине среднеожидаемая продолжительность жизни (показатель, который указывает, сколько в среднем проживет человек после наступления пенсионного возраста, и учитывает риски смерти исключительно в этом возрасте) женщин после достижения пенсионного возраста немного превышает 23 года. Среднеожидаемая продолжительность жизни мужчин после достижения 60 лет - немногим более 14 лет. Это – маловато, однако, хоть как это ни парадоксально, отвечает продолжительности жизни на пенсии в развитых странах”, – отметила Э.ЛИБАНОВА.

Она подчеркнула, что не стоит путать этот показатель со среднеожидаемой продолжительностью жизни при рождении, который учитывает риски смерти на первом году жизни (когда они очень высоки), а также в раннем детстве и в подростковом возрасте.

Кроме того, Э.ЛИБАНОВА убеждена, что представители обоих полов должны идти на пенсию в одном возрасте.

“В подавляющем большинстве стран мира, особенно экономически развитых, и таких, которые мы считаем за образец, – в первую очередь страны Скандинавии, пенсионный возраст является равным для мужчин и женщин. Не хочу сказать, что во всех странах он равный. Есть страны, подобные нашей в этом вопросе. Это преимущественно африканские страны”, – отметила Э.ЛИБАНОВА.