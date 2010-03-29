Кухни народов мира, способствующие долголетию

Журнал Forbes обнародовал десять стран, кулинарная традиция которых способствует поддержанию хорошей формы и долголетию

Самой здоровой издание признало кухню Японии. В этой стране ожирением страдают только 1,5% нации, в то время как средний возраст жизни составляет 82 года.

Национальная кулинария широко использует все виды капусты - от листовой до брокколи - прекрасно дополняемые рыбой и блюдами из сои. Главным источником углеводов является богатая микроэлементами лапша из гречневой муки. Вероятно, не последнюю роль играет и то, что у японцев не принято есть «до отвала», а лучше завершить трапезу при наполнении желудка на 80%.

На второй строчке рейтинга здоровой пищи - кухня Сингапура, страны, где средний срок жизни составляет, как и в Японии, 82 года при 1,8% тучных людей. Хотя основу питания составляет рис, в меню включается достаточно много овощей и рыбы. Мясо здесь не часто подается к столу. А потребность в сладостях местные жители обычно утоляют тропическими фруктами или низкокалорийными десертами на основе плодов, сообщают РИА Новости.

Кухня Китая входит в «тройку» наиболее полезных за счет того, что две трети блюд приготовлена из овощей, фруктов, бобовых или цельных зерновых, приправленных травами, кореньями, имбирем и чесноком. И, возможно, если бы не увлечение жареным, средний возраст граждан этой страны был бы гораздо более 73 лет. Толстых китайцев насчитывается лишь 1,8%.

Forbes отметил хорошую диету у шведов, хотя в силу климатических особенностей на столе здесь не представлено изобилие овощей и фруктов. Однако добротные молочные продукты в сочетании с черным хлебом, рыбой и ягодами, составляющими основу рациона, вполне способствуют средней продолжительности жизни до 81 года. Сверх меры упитанными считаются 11% граждан Швеции.

На пятом месте расположились французы, хотя они и известные любовью к мясу, сдобе, шоколаду, высококалорийным сырам. Во Франции весят больше нормы только 6,6% населения, а живут в среднем до 81 года. Журнал отмечает, что тайна здоровья французов кроется в том, что они любят перекусывать почаще небольшими порциями, а жареным в жирах продуктам предпочитают выпечку, гриль, припущенные и тушеные блюда.

В десятку также попали кухня Средиземноморья (Италия, Испания), которая известна морепродуктами и оливковым маслом, Греции (жирные сардины и баклажаны), Израиля (специи и приправы из трав), а также Кореи, где особенно в почете острые овощные квашения (кимчхи).

focus.ua