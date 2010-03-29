Почему стареет лицо?

Американские ученые выяснили, что внешние проявления старения зависят в первую очередь не от снижения тонуса кожи и мягких тканей лица, устраняемых современными пластическими операциями, а от изменения формы лицевых костей, в частности нижней челюсти, сообщает PhysOrg.

Пластические хирурги из Университета Рочестера проанализировали 120 выполненных по медицинским показаниям компьютерных томограмм лиц людей разного возраста. Для исследования было отобрано по 20 снимков мужчин и женщин из трех возрастных групп: от 20 до 36 лет, от 41 до 64 лет и старше 64 лет.

С помощью компьютерной программы ученые измерили длину, ширину и угол нижней челюсти на каждом снимке и сопоставили результаты измерений в различных группах.

Анализ данных показал, что с возрастом значительно увеличивается угол нижней челюсти, из-за чего теряется завершенность нижней границы лица. Кроме того, у представителей младших групп длина челюсти оказалась значительно больше, чем в средних и старших группах, а ее высота в среднем и пожилом возрасте изменялась незначительно.

Как пояснил руководитель службы пластической и реконструктивной хирургии в университетской клинике Говард Лэнгстайн (Howard Langstein), поскольку нижняя челюсть является основой соответствующей части лица, любые ее изменения влияют на общий внешний вид человека.

В частности, по словам Лэнгстайна, возрастное снижение объема этой кости приводит к провисанию крепящихся на ней мягких тканей. Внешне это проявляется тем, что нижняя часть лица приобретает более мягкие овальные очертания, снижается тонус кожи щек, подбородка и шеи, в результате чего очертания лица приобретают характерный вид.

Полученные результаты открывают путь к разработке более эффективных пластических операций, которые будут включать исправление формы нижней челюсти перед подтяжкой мягких тканей.

medportal.ru