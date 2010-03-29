Среди жертв взрывов в московском метро украинцев нет

Информации о возможных пострадавших гражданах Украины в московском метро не поступало.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по состоянию на 10.00 информации о возможных пострадавших украинских гражданах в московском метро, пока, не поступало.

В то же время, по этому вопросу консульский департамент МИД поддерживает постоянную связь с посольством Украины в Москве, где, в свою очередь, настроено взаимодействие с оперативным штабом по ликвидации последствий террористического акта.

Как сообщал УНИАН, сегодня вследствие двух взрывов в московском метро 35 человек погибли и 23 получили ранение.