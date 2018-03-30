Животное лечит лучше, чем человек?

Животные помогают снять стресс, снижают давление и даже лечат сложные психические заболевания. Но к анималотерапии, как и к любому другому лечению, нужно подходить осознанно. И помнить, что животные-врачи, например кошки, тоже могут быть не в настроении лечить.

Животные-врачи Тема анималотерапии — лечения животными — окутана мифами. Зачастую после прочтения статей, размещенных в околомедицинских изданиях, возникает ощущение, что собаки, кошки, кролики и лошади излечивают человека одним своим присутствием не хуже традиционных врачей. К сожалению, иногда эти заблуждения приводят к неприятным последствиям. «Мы долгое время лечили с помощью собак девочку, у которой были задержки в развитии и серьезная собакофобия, — рассказывает Татьяна Любимова, владелец центра канистерапии «Солнечный пес». — Результаты были очень хорошие, и радостные родители решили сделать дочке сюрприз — подарить собаку, ведь она так любила общаться с нашими четверолапыми терапевтами. Но собаку они взяли из приюта, и маленький щенок, с которым нужно было заниматься, испугал ребенка и поцарапал ей руки».

Лечение животными не панацея и не сказка, за которую чаще всего выдают анималотерапию. Специалисты различают ненаправленную терапию, когда человек просто получает удовольствие, общаясь и наблюдая за братьями нашими меньшими, и направленную. В последней задействованы специально обученные животные-терапевты, которые работают в тандеме с человеком-специалистом по заранее разработанным лечебным программам. Подразделять анималотерапию принято по животным, которые в ней задействованы: канистерапия с участием собак, иппотерапия, выросшая из конного спорта, фелинотерапия — общение с кошками, в дельфинотерапии человека лечат дельфины. Немного особняком стоят различные терапевтические программы, в которых животные выступают как помощники психолога. В этом случае наши меньшие братья обычно не проходят специальных обучающих курсов.

Самый надежный друг Терапевты-собаки чаще всего работают с детьми-аутистами, больными синдромом Дауна или детским церебральным параличом. Общение с собаками хорошо помогает в случае задержек психофизиологического развития, при коммуникативных проблемах, когда ребенок агрессивен или, наоборот, молчалив, излишне застенчив. «В зависимости от диагноза больного ребенка, с которым нужно работать, перед собаками-терапевтами ставятся разные задачи. Иногда они должны долго неподвижно лежать под ребенком, которого нужно расслабить, — рассказывает Татьяна Любимова. — Часто им нужно безропотно терпеть щипки, пинки, громкие крики, когда они не имеют права не только зарычать, но даже чуть-чуть уклониться от ребенка. С некоторыми нашими пациентами они, наоборот, вместе играют, ползают и преодолевают простейшие препятствия».

Четвероногий друг может дать ребенку то, что не под силу взрослому. Даже самый лучший педагог, общаясь с малышом, подсознательно его оценивает. Собака же принимает его таким, какой он есть, просто потому что он человек. Именно поэтому в терапевты чаще всего берут лабрадоров или голден-ретриверов, которых отличают оптимизм, дружелюбная внешность и безграничная вера в человека.

Под цокот копыт Использовать верховую езду при лечении различных психо— и неврологических заболеваний начали еще в конце 50−х годов прошлого века. Список болезней, при которых показана иппотерапия, внушителен. В него входят и нарушения опорно-двигательного аппарата, и атеросклероз, и простатит, и сколиоз, и умственная отсталость. «Во время движения лошадь создает трехмерные колебания, она движется в едином ритме. Это полезно для психики тем, что образуются новые нервные связи, особенно это важно для детей. При езде на лошади человек начинает чувствовать свое тело, ведь для того, чтобы ехать верхом, нужно почувствовать центр тяжести, удержать равновесие, — объясняет Наталья Визовская, инструктор-психолог социального центра иппотерапии «Кентаврик». — Очень важны тактильные ощущения, когда человек гладит лошадь, кормит ее, чистит».

Наблюдая за животными, человек отвлекается от своих повседневных проблем. С ними можно поговорить, им можно пожаловаться, поплакаться. «Застенчивые, безэмоциональные дети, попадая в живой уголок, могут впервые спонтанно проявить свои эмоции. Все эти «ах», «ох», вскрики удивления при взгляде на смешную ворону могут стать первой ступенькой, по которой ребенок начинает выходить в мир общения с другими людьми, — говорит Татьяна Семенушкина, учитель-дефектолог Рыбинского центра для несовершеннолетних «Наставник». — У нас на занятиях была девочка четырех лет, которая почти не разговаривала. Увидев гусыню, которая накакала в комнате, где проходили занятия, малышка подошла к преподавателю и сказала: «Кака! Убрать!» Это был чуть ли не первый случай в жизни девочки, когда она по собственной инициативе обратилась к малознакомому человеку».

Животные: применять с умом В США был проведен эксперимент: в домах престарелых, в которых разрешили держать домашних животных, пожилые люди, больные депрессией и отказывающиеся общаться даже с персоналом, уже через полгода радикально изменили свое поведение. Ухаживая за любимцами, они постепенно начали выходить из своих комнат и общаться друг с другом. А впервые в 1961 году использовать помощь животных при лечении психических расстройств стал психиатр из США Борис Левинсон. Он и стал основателем анималотерапии.

Сегодня доказано, что кошки помогают в лечении больных шизофренией, нормализуют давление, их мурлыканье поднимает иммунитет. Еще в XVIII веке в Великобритании при психиатрической клинике «Йорк Ретрит» содержались собаки, кошки, кролики и певчие птицы. Считалось, что, ухаживая за ними, больные быстрее исцеляются. Домашние животные действительно повышают настроение своим хозяевам и помогают лучше справляться со стрессами. Но специалисты советуют не забывать родителям, которые хотят завести своему ребенку личного зоотерапевта: положительный эффект от общения с животными вы получите, если будете всей семьей ухаживать за домашним любимцем.

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