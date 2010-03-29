В Чили произошло очередное землетрясение.

Геологическая служба США сообщает, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье, передает РИА «Новости».

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 120 километрах к западу от города Талька в центральной части Чили. Его очаг располагался на глубине более 21 километра.

О жертвах и разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не сообщается.

Первое землетрясение магнитудой 8,8 произошло в Чили 27 февраля. За землетрясением последовала серия цунами. По последним официальным данным, жертвами стихии стали 497 человек. Страховщики оценили ущерб от землетрясения в 4-7 млрд. долларов. По данным агентства Франс Пресс, новый Президент Чили Себастьян ПИНЬЕРА оценил ущерб, нанесенный стихией его стране, в 30 млрд. долларов.

За прошедший с того времени период сейсмологи зарегистрировали в стране более 360 чувствительных подземных толчков. Наиболее мощный из них магнитудой 7,2 произошел 11 марта и нанес значительный ущерб городу Ранкагуа в 100 километрах южнее Сантьяго.