"Паровая" диета

Эта диета направлена на очистку организма, восстановление в посточистительный период, а также на высвобождение его сил для борьбы с различными заболеваниями. Также хороша парная диета при заболеваниях печени и желудочно-кишечного тракта. Эффект от этой диеты выражается в сбросе лишнего веса, при отсутствии голодания и недоедания, улучшении состояния кожи и волос, нормализации пищеварения и общего состояния.

Как видно из названия речь пойдет об употреблении продуктов приготовленных исключительно на пару. Приготовленные овощи таким методом сохраняют в несколько раз больше витаминов чем в отварном виде. Причем эти витамины находятся в натуральном виде и усваиваются организмом полностью, тогда, как синтетические витаминные препараты усваиваются очень плохо. Так же на пару готовятся мясо и рыба. Но в нашей паровой диете их можно будет употреблять только отдельно от овощей и других углеводов, иначе ни о каком укреплении иммунитета и высвобождении сил организма не может быть и речи.

Когда-то парную диету можно было выполнять без особых предостережений, теперь же все изменилось: многие продукты насыщены различными химикатами и гормонами, которые, при приготовлении на пару, также как и витамины будут сохранены. Таким образом, для парной диеты подойдут только органические продукты, т.е. выращенные без применения пестицидов, гербицидов и нитратов. Такие продукты сейчас очень популярны среди людей, следящих за своим здоровьем. Магазины органических продуктов растут сегодня как грибы. Не смотря на высокие цены на органическую продукцию, клиентов в таких точках хватает. Тоже касается и продуктов животного происхождения. Если при варке продуктов большая часть химии вместе с витаминным составом вываривается, то при приготовлении на пару сохраняется. Для того чтобы парная диета принесла пользу, как уже говорилось необходимо употреблять только экологически чистые продукты.

Удобнее всего для паровой диеты использовать пароварку. В этом случае можно будет готовить сразу много различных продуктов, т.к. пароварка имеет несколько ярусов. Одновременно в ней можно приготовить овощи, мясо, рыбу, рис, гречку и изделия из теста. Как уже говорилось употреблять мясо и рыбу необходимо отдельно от овощей и круп. Сначала это будет непривычно, но, таким образом, естественным путем будут сокращены ваши порции. Общая калорийность при паровой диете не должна превышать 1500 ккал в сутки. Слишком ограничивать количество принимаемой пищи не стоит, т.к. цель паровой диеты насыщение организма витаминами и минералами.

Еда, приготовленная на пару – низкокалорийна, поскольку не содержит большого количества жиров. Овощи и углеводы следует употреблять с небольшим количеством оливкового масла. Это даст дополнительный очищающий эффект, т.к. оливковое масло является рекордсменом по содержанию кислот омега 3, буквально растворяющих холестериновые бляшки сосудов.

Мясо и рыбу не следует употреблять с жирами – это усложняет усвоению животного протеина. Эти продукты хорошо сочетаются с зеленью и некрахмалистыми овощами (капуста, шпинат и т.п.).

После приема белковой пищи необходим перерыв не менее 4 часов, а после углеводистой не менее 2. Запивать пищу не следует, лучше выпить стакан воды за пол часа до приема. Также пить можно спустя час после еды.

Питаться по правилам паровой диеты можно хоть сколько долго. Это пойдет только на пользу организму, однако не все на это способны. Тем не менее, даже использование парной диеты только в качестве профилактики или терапии принесет организму ощутимый омолаживающий и оздоровительный эффект.

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