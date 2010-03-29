На месте взрывов в московском метро работают 70 бригад "скорой"

На месте ликвидации последствий ЧС в московском метрополитене работают 70 бригад скорой медицинской помощи и 2 специализированные бригады Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздравсоцразвития России.

Об этом УНИАН сообщили в Минздравсоцразвития.

Сообщается, что на месте взрыва в вагоне метро на ст. «Лубянка» работают 40 бригад скорой медицинской помощи и 1 специализированная бригада ВЦМК «Защита» Минздравсоцразвития России, производится эвакуация пострадавших в лечебные учреждения.

На месте взрыва в вагоне метро на ст. «Парк культуры» работают 30 бригад скорой медицинской помощи и 1 специализированная бригада ВЦМК «Защита» Минздравсоцразвития России, производится эвакуация пострадавших в лечебные учреждения.

Как сообщал УНИАН, В Москве станциях метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» произошло два мощных взрыва. По предварительным данным, на станции метро «Лубянка» погибли 23 и пострадали 18 человек, на «Парке культуры» - 14 погибших и 15 пострадавших.