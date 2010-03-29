Грехи врачей

Как известно, в Великобритании, наряду с платной медициной, существует и бесплатная, которая является предметом постоянной критики британской прессы. Так, в недавней публикации газеты The Sun представлен список «грехов» английских хирургов, которые за последние два года забыли в телах своих пациентов около 800 посторонних предметов.

Самым «урожайным» оказался 2008 год, за период которого хирурги по невнимательности оставили в животах людей 722 посторонних предмета. Среди оставленных предметов - скальпели, тампоны, и даже монеты. Среди самых вопиющих ошибок значится случай, когда хирурги по ошибке удалили мужчине часть здорового яичка, в результате чего он стал бесплодным.

likar.info