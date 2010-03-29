Четыре года за шесть справок

Главврач астраханской поликлиники проведет четыре года в колонии за незаконную выдачу шести справок, сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что главный врач астраханской городской поликлиники номер 7 Игорь Покровский выдавал справки гражданам для получения водительского удостоверения, а также учащимся для освобождения от занятий физкультурой без проведения надлежащего обследования.

В ходе следственных действий было установлено, что в сентябре-октябре 2008 года за незаконно выданные справки главврач получил от шести жителей Астрахани взятки в размере от 200 до 1000 рублей. В один из моментов передачи денежных средств глава медучреждения был задержан с поличным.

Покровскому было предъявлено в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Приговором суда обвиняемому было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в течение двух лет.

medportal.ru