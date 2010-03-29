Вдова курильщика отсудила у табачных компаний 26,6 млн.$

Американский суд обязал две табачные компании выплатить компенсацию женщине, муж которой скончался от рака легких, сообщает Fox News. Общая сумма компенсации составила 26,6 миллиона долларов.

Натан Коэн (Nathan Cohen) скончался в 1994 году, когда ему было 68 лет. Суд присяжных штата Флорида обязал компании R.J. Reynolds и Philip Morris выплатить жене умершего Робин (Robin Cohen) 6,6 миллиона долларов компенсации. Кроме того, производители сигарет заплатят женщине еще 20 миллионов долларов в качестве штрафных санкций.

Представитель Philip Morris Мюррей Гарник (Murray Garnick) заявил, что компания намерена оспорить решение присяжных. По его мнению, суд избавил истицу от необходимости доказывать вину табачных производителей в смерти ее мужа. Сотрудник R.J. Reynolds Мора Пэйн (Maura Payne) также сообщила о намерении компании подать апелляцию.

Робин была одной из 700 тысяч американцев, которые еще в 1994 году направили в суд групповой иск против указанных производителей табачной продукции. В 2000 году суд присяжных в штате Флорида обязал компании выплатить пострадавшим 145 миллиардов долларов.

Однако в 2006 году Верховный суд штата отменил это решение, постановив принимать к рассмотрению лишь персональные иски. В течение последнего года присяжные приняли решение по 13 таким делам. 11 исков, в том числе поданный Коэн, были удовлетворены.

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