Вдова курильщика отсудила у табачных компаний 26,6 млн.$
Cкончался от рака легких
Американский суд обязал две табачные компании выплатить компенсацию женщине, муж которой скончался от рака легких, сообщает Fox News. Общая сумма компенсации составила 26,6 миллиона долларов.
Натан Коэн (Nathan Cohen) скончался в 1994 году, когда ему было 68 лет. Суд присяжных штата Флорида обязал компании R.J. Reynolds и Philip Morris выплатить жене умершего Робин (Robin Cohen) 6,6 миллиона долларов компенсации. Кроме того, производители сигарет заплатят женщине еще 20 миллионов долларов в качестве штрафных санкций.
Представитель Philip Morris Мюррей Гарник (Murray Garnick) заявил, что компания намерена оспорить решение присяжных. По его мнению, суд избавил истицу от необходимости доказывать вину табачных производителей в смерти ее мужа. Сотрудник R.J. Reynolds Мора Пэйн (Maura Payne) также сообщила о намерении компании подать апелляцию.
Робин была одной из 700 тысяч американцев, которые еще в 1994 году направили в суд групповой иск против указанных производителей табачной продукции. В 2000 году суд присяжных в штате Флорида обязал компании выплатить пострадавшим 145 миллиардов долларов.
Однако в 2006 году Верховный суд штата отменил это решение, постановив принимать к рассмотрению лишь персональные иски. В течение последнего года присяжные приняли решение по 13 таким делам. 11 исков, в том числе поданный Коэн, были удовлетворены.