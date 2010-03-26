Сумы: из-за взрыва фейерверка пострадал подросток

В Сумах во время испытания самодельного фейерверка пострадал подросток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины в Сумской области, 25 марта в 12.00 в ожоговое отделение Сумской областной клинической больницы был госпитализирован житель города Сумы с многочисленными ожогами лица и рук. Как выяснилось, 15-летний юноша решил самостоятельно провести «химический опыт». Для этого он смешал селитру с сахаром и поджег на улице. Взрывная смесь мигом вспыхнула в руках.

Сейчас, по информации врачей, состояние школьника удовлетворительное.