Существует опасность попадания нефтепродуктов в Днепр

Озеро нефтепродуктов на окраине Чернигова может вылиться в Десну, а оттуда и в Днепр.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Черниговской областной организации Партии Зеленых Украины.

По информации пресс-службы, председатель облорганизации Леонид БУРКОВСКИЙ сообщил, что «рядом с нефтебазой в районе улицы Кропивницкого в Чернигове существует подводное озеро (нефтепродуктов – УНИАН). С поднятием уровня воды во время нынешнего весеннего наводнения содержимое озера может попасть в Десну. Это приведет к загрязнению огромной территории».

Л.БУРКОВСКИЙ объяснил, что озеро образовалось «в результате выброса около 1500 тонн нефтяных отходов, который произошел еще в 1973 году». С того времени люди рядом с нефтебазой живут практически на бензине, добавил он.

Он отметил, что организация будет требовать «от заместителя городского головы Николая ЛИТВИНОВА, возглавляющего штаб по подготовке к наводнению, доложить, что сделано в этом направлении».

Как сказано в сообщении пресс-службы, метеорологи ожидают, что пик наводнения в Черниговской области наступит в середине апреля.

В интервью корреспонденту УНИАН заместитель начальника управления ЖКХ городского совета Александр БУЛАХ подтвердил, что проблема с бензиновым озером в Чернигове действительно существует, однако угрозы попадания горючего в Десну и Днепр на сегодняшний день нет.

По его словам, проектная документация по определению размеров загрязнения и его ликвидации уже готова. В настоящее время продолжаются переговоры с днепропетровским предприятием об откачивании бензина, которое находится в подземном озере.

"Деньги для этого не предусмотрены, потому что нет бюджета, то пытаемся договориться с предприятием, чтобы специалисты выполнили работы и забрали топливо для переработки", - объяснил А.БУЛАХ, добавив, что встреча со специалистами назначена на понедельник.

Он также отметил, что у проблемы - давняя история, однако попытки ее решить с помощью Министерства охраны окружающей природной среды были безрезультатными.

По словам А.БУЛАХА, из-за неконтролируемой деятельности людей бензин может попасть в подземные воды, поскольку местное население занимается добычей бензина через шурфы.

Справка УНИАН. На территории бывшего ОАО «Черниговнефтепродукт» в 1973 году в результате аварии на нефтебазе на глубине от 3 от 15 метров в природной емкости образовалось бензиновое озеро. Местные жители научились добывать бензин, копая шурфы прямо на своих огородах.