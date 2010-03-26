Япония объявила войну трудоголикам

Правительство Японии решило больше не поощрять трудоголиков. Сейчас подавляющее большинство жителей Страны восходящего солнца работают сверхурочно, а брать полный отпуск считается дурным тоном.

8,5 - по статистике, именно столько отпускных дней в году в среднем берут сотрудники японских компаний. Это даже не половина от положенных по закону 18 дней. Брать больше японцам не позволяют местные особенности корпоративной этики: перед коллегами неудобно.

В Японии есть поговорка: "Если бежать на красный свет, то только всем вместе". Брать полный отпуск здесь считается куда более дерзким нарушением негласного табу. Принятая в понедельник программа правительства, по замыслу, должна избавить японцев от бремени личной ответственности, чтобы они пользовались правом на законный отдых без угрызений совести.

Но проблема заключается не только в этом. Министерство здравоохранения Японии предупреждает, что избыточный труд опасен для жизни. В стране действуют специальные клиники для трудоголиков. По данным правительства, подавляющее большинство японцев работают сверхурочно, ежегодно от переработки умирает, и это только по официальным подсчетам, не менее 500 человек. По неофициальным же данным их число превышает 10 тысяч человек.

Представитель Агентства медицинской и социальной поддержки трудящихся Синдзи Иоситани, показывая результаты исследований, пояснил: "Здесь видно, сколько людей ежегодно заболевают и умирают от инсульта или сердечной недостаточности из-за избыточного труда. А здесь - количество людей, которые по этой же причине впали в депрессию и покончили жизнь самоубийством".

Чрезмерное рвение на службе в Японии считается эффективным способом получить прибавку к зарплате и ускорить карьерный рост. В программе поощрения отпусков власти страны напрямую обращаются к руководству компаний с просьбой не позволять сотрудникам надрываться на работе. В некоторых фирмах действуют ограничения на сверхурочный труд, но запретить людям не ходить в отпуск власти пока не в силах. Сотрудник частной компании Акира Ямагути признался: "В нашей компании теоретически можно брать отпуск от 8 до 12 дней, но этим никто не пользуется. Ведь если ты уходишь надолго, то у остальных работы становится больше. Хотя я не исключаю, что меры правительства помогут изменить общее отношение к этому вопросу".

Впрочем, особых иллюзий никто не питает. Для начала предполагается довести среднюю продолжительность отпуска хотя бы до 10-12 дней. Пока же единственным эффективным способом борьбы с трудоголизмом в Японии остается принудительный отдых в виде национальных праздников.

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