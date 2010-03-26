Без модернизации центров крови Евро-2012 сорвется?

Президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация службы крови Украины», главный врач Житомирского областного центра крови Анатолий ЧУГРИЕВ заявляет, что без проведения модернизации центры крови не смогут должным образом подготовиться к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Житомире на пресс-конференции.

«Если правительство в целом и руководство областей в частности не позаботятся о принятии ряда медицинских программ и необходимого финансирования центров крови страны, они на устаревшем оборудовании не смогут обеспечить неотложную медицинскую помощь туристам, которые приедут на чемпионат Европы по футболу, и его участникам», - сказал А.ЧУГРИЕВ.

По его словам, могут возникнуть ситуации, при которых в центрах крови не окажется необходимого количества качественной и безопасной донорской крови.

«Сейчас состояние дел в службе крови страны в целом и области в частности, катастрофические», - заявил А.ЧУГРИЕВ, добавив, что количество добровольных доноров уменьшается, поскольку вознаграждение за сдачу крови сугубо символическое.

Он также отметил, что, кроме проблемы с обеспечением необходимого количества крови, одной из самых актуальных проблем во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года станет проблема обеспечения инфекционной безопасности крови и ее компонентов. На сегодня в Украине нет единой системы контроля качества и безопасности донорской крови и ее компонентов, кроме того, имеющиеся системы отличаются от европейских систем.

«По данным ВОЗ, в Украине во время исследования донорской крови ВИЧ-маркеры находят в 128,4 случаях на 100 тысяч доз. В то же время, в Западной Европе этот показатель составляет 1,7 случаев на 100 тыс. доз, распространенность гепатита С во многих случаях превышает ВИЧ-инфекцию (научные работники зафиксировали 2,5 тыс. случаев на 100 тыс. доз)», - сообщил А.ЧУГРИЕВ.

Как отметил во время пресс-конференции заместитель председателя Житомирского областного совета Андрей ДЯЧЕНКО, Житомирский областной центр крови - первое в Украине медицинское учреждение, которое осуществляет контроль качества донорской крови и ее компонентов в соответствии с параметрами, утвержденными Советом Европы. В то же время, в центре работают по старым технологиям и на оборудовании, изношенном на 86%, что не позволяет делать необходимые запасы компонентов и препаратов крови и обеспечить соответствующий уровень их качества.

По словам А.ДЯЧЕНКО, Житомирскому областному центру крови необходимо 4 млн. грн. на приобретение новых аппаратов и оборудования для хранения компонентов крови, чтобы должным образом подготовиться к принятию туристов, которые приедут на Евро-2012. (Житомирская область является транзитной областью, через которую с Европы в города, которые будут принимать матчи чемпионата, будут ехать болельщики и участники матчей – УНИАН).

Областная власть и руководство центра крови намерены обратиться к правительству с просьбой выделить эти средства, отметил А.ДЯЧЕНКО. На областном уровне сейчас речь идет только о принятии соответствующей программы, под которую планируется выделить часть суммы – 300 тыс. грн.

Он сообщил, что ВОО «Ассоциация службы крови Украины» вместе с облсоветом направят в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ обращения, в которых изложат требования как можно скорее решить вопросы о выделении области средств на модернизацию центра крови.

Справка УНИАН. В Украине в системе службы переливания крови работает почти 10 тыс. человек. Ежегодно учреждения службы крови и отделения трансфузиологии заготовляют 851 тыс. доз крови, изготовляют 900 тыс. доз компонентов крови для трансфузий и около 70 тыс. литров плазмы для фракционирования, из которых получают 13,8 тыс. литров альбумина, 56 тыс. доз иммуноглобулинов и других компонентов крови.