Разоблачена попытка отчуждения украинских санаториев в России

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины разоблачили попытку незаконного отчуждения двух украинских санаториев, расположенных в Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

«Санатории им. Семашко в Кисловодске и «Киев» в Ессентуках – они принадлежали Украине. На сегодняшний день доведены до банкротства. Я говорила с бывшими руководителями этих предприятий в Генеральной прокуратуре Украины. Туда (имеется в виду в указанные города – УНИАН) поедет КРУ. Пытались украсть их. Взяли кредит на полмиллиарда (в какой именно валюте, Т.КОРНЯКОВА не уточнила, – УНИАН), заложили под это имущество санатории. Все это происходило в феврале текущего года при руководстве Игоря ТАРАСЮКА (речь идет о бывшем руководителе Государственного управления делами – УНИАН)», - сказала Т.КОРНЯКОВА.