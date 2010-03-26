Погода на выходные

В субботу, 27 марта, по Украине днем температура повысится до 14° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях облачно с прояснениями, утром и днем дождь. Температура ночью - 2-7° тепла, в Закарпатье - до 10°, днем - 11-16°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью - от 3° тепла до 2° мороза, на юге Крыма - 0-5° тепла, днем - 9-14° тепла; в восточных и Сумской областях ночью - 0-5° мороза, днем - 6-11° тепла. Ветер в Украине южный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и на западе отдельные порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 3° тепла до 2° мороза, днем - 9-14° тепла.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° тепла, днем - 12-14°.