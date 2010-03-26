Молодым мужчинам витамин Д нужно принимать ежедневно

12:32, 26 марта 2010
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Выводы канадских экспертов

Примерно миллиону канадцев следует значительно увеличить ежедневную дозу витамина "Д". К такому выводу пришли эксперты, проводившие "Общеканадский обзор состояния здоровья населения", в ходе которого у отобранных наугад пациентов в возрасте от 6 до 79 лет брали кровь на анализ. Недостаток этого витамина в организме приводит к серьезным нарушениям здоровья у детей, а также развитию остеопороза у взрослых.

У 90 % участников исследования содержание витамина "Д" в крови оказалось достаточным, то есть выше 27,5 наномолей на литр. Однако у 7 проц мужчин в возрастной группе от 20 до 39 лет этот показатель оказался значительно ниже. На содержание витамина "Д" в организме влияют сезонные измерения, особенно в период с ноября по март, а также недостаток в диете молока, риса, сои, рыбы. Лицам среднего возраста эксперты советуют проявлять особую внимательность, если содержание витамина "Д" опустилось ниже 37,5 наномолей на литр: пари дальнейшем снижении возрастает угроза возникновения остеопороза.

Эксперты, проводившие обследование, полагают, что в целях профилактики целого ряда заболеваний можно поднять верхний уровень содержания витамина до 75 наномолей на литр. "Более высокая концентрация способствует снижению риска возникновения рака груди и рака прямой кишки, некоторых видов сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней, таких, как рассеянный склероз", - отметила сотрудница аналитического отдела Канадского статистического управления Келли Ларголис. По рекомендациям министерства здравоохранения Канады ежедневная доза витамина "Д" должна достигает 2000 международных единиц.

www.med2.ru

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