5 продуктов бодрости

Мята. Оказывает взбадривающее действие на весь организм. С мятой можно заваривать чай, использовать ее как составляющую весеннего салата.

Черный горький шоколад. Именно здесь содержится вещество серотонин, которое влияет на бодрость нервной системы организма, антиоксиданты воздействуют на сосуды, а бобы какао, кофеин и теобромин питают организм энергией.

Морепродукты (любая морская рыба, которая содержит Омега-3 жирные кислоты). Могут действовать как обезболивающее и снижать усталость.

Устрицы содержат цинк, который в небольших количествах необходим для нормальной жизнедеятельности организма.

Куриные яйца. Дневная доза витамина В12, не просто полезного для организма, но и способствующего хорошему настроению, содержится всего в двух яйцах.

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